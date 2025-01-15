В Татарстане восстановили магистральный интернет-кабель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные бригады устранили повреждение кабеля магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, сообщила пресс-служба Минцифры республики со ссылкой на "Ростелеком".

"По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабеля связи, пострадавшее в ходе земляных работ в поселке Царево, восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, которое повлекло снижение скорости интернета в 21 регионе РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей.

Минцифры Татарстана сообщало со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома", что повреждение кабеля произошло вследствие проведения земляных работ сторонней организацией. Полной потери связи удалось избежать, поскольку трафик был перенаправлен на резервные линии.