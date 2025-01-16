Дмитрий Патрушев поручил провести аудит лицензий на пользование недрами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам провести аудит ранее выданных лицензий на пользование недрами и актуализировать систему мониторинга для выявления нарушений, сообщила его пресс-служба. Поручения были даны на совещании, посвященном системе управления фондом недр.

"Особое внимание на совещании уделили работе по "спящим" лицензиям. За 2022-2024 годы досрочно были прекращены около 900 лицензий", - сообщила пресс-служба.

"Спящими" принято называть лицензии на недропользование, по которым компании под разными предлогами в течение длительного времени не выполняют своих обязательств и не приступают к разработке месторождений. Отзыв лицензии является крайней мерой в случае уличения недропользователя в неисполнении лицензионных обязательств, сначала нарушителю направляется уведомление о такой возможности.

1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в закон "О недрах", призванные прекратить практику "спящих" лицензий на геологоразведку. Теперь после истечения планового срока лицензии размер ставки для ее продления кратно увеличивается: первый год - в 2 раза, второй год - в 10 раз, третий и последующий годы - в 100 раз. Закон предусматривает механизм защиты для добросовестных недропользователей в случаях, если геологоразведка затянулась по объективным причинам - производится вычет затрат на проведение работ. Кроме того, пункт о повышении ставки не распространяется на пользователей недр, подпавших под санкции или иные ограничительные меры иностранных государств.