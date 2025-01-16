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Путин поручил до 15 июля обеспечить банкам возможность идентификации клиентов по видеосвязи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих для банков возможность удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием видео-конференц-связи в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Это одно из поручений, сформулированных после декабрьского форума ВТБ.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 746280-8, который позволяет кредитной организации открывать счета и вклады гражданам без личного присутствия, но в рамках специального регулирования, т.е. в рамках ЭПР. Поправки вносятся в закон, регулирующий "антиотмывочное" законодательство (ФЗ-115). В ноябре 2024 года законопроект был принят в I чтении.

Полноценное закрепление в законодательстве норм об удаленной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, отмечалось в пояснительной записке к документу.

По действующему законодательству открывать счета (вклады) без личного присутствия клиента или его представителя можно только в определенных случаях. Для российских граждан - если клиент или его представитель были идентифицированы ранее при личной встрече с организацией, которая входит в банковскую группу или холдинг, к которому принадлежит кредитная организация. Для иностранных граждан - если клиент был идентифицирован иностранной финансовой или банковской организацией из перечня стран, определенных правительством по согласованию с ЦБ.

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