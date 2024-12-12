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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Госдума уточнила обязанности банков по удаленному открытию счетов клиентам

Госдума уточнила обязанности банков по удаленному открытию счетов клиентам
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла закон, который позволяет банкам предоставлять клиентам возможность удаленного открытия счетов и получения кредитов после их идентификации по биометрии только в действующих онлайн-каналах кредитной организации, без необходимости создания новых.

Законопроект (№ 559494-8) был внесен в Госдуму в феврале и принят в первом чтении в июле. Документ вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ).

В декабре 2020 года был принят закон, который обязал банки обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета и вклады в рублях, а также получать кредиты в рублях на официальном сайте банка и в его мобильном приложении после проведения идентификации с помощью биометрии (с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, например, через Госуслуги).

Изменения в закон снимают с банков обязанность по предоставлению таких услуг в мобильном приложении или в онлайн-банке, если какой-то из этих каналов не используется кредитной организацией для работы с клиентами.

Законопроектом также вносятся изменения в части корректировки ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.

Мобильные приложения крупных банков стали недоступны в популярных магазинах, таких как App Store или Google Play, после начала новой волны санкций в 2022 году. Пользователи Android устройств при этом все еще могут найти их в других магазинах, например, в RuStore или NashStore, или скачать файлы для установки с официальных сайтов кредитных организаций. Приложения для iOS-устройств можно установить при личном присутствии в банке.

Госдума
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