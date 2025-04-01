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Госдума приняла закон о дистанционном открытии счетов в рамках ЭПР

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия. Сейчас это возможно, если клиент или его представитель ранее уже прошли идентификацию при личной встрече, а для иностранцев - через идентификацию в иностранных организациях.

Правительство внесло законопроект № 746280-8 в палату в октябре 2024 года.

По действующему законодательству, открывать счета (вклады) без личного присутствия клиента или его представителя можно только в определенных случаях. Для российских граждан - если клиент или его представитель были идентифицированы ранее при личной встрече с организацией, которая входит в банковскую группу или холдинг, к которому принадлежит кредитная организация. Для иностранных граждан - если клиент был идентифицирован иностранной финансовой или банковской организацией из перечня стран, определенных правительством по согласованию с Банком России.

Принятый Думой закон позволяет кредитной организации открывать счета и вклады гражданам без личного присутствия, но в рамках специального регулирования, т.е. при проведении экспериментов ЦБ в сфере цифровых технологий по направлению "финансовый рынок" в рамках экспериментальных правовых режимов. Поправки вносятся в закон, регулирующий "антиотмывочное" законодательство (ФЗ-115).

Авторы в пояснительной записке отмечают, что сейчас банки развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов, проводят работу по оптимизации затрат и связанному с этим закрытию точек присутствия.

В этой связи у клиента не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского счета (вклада). При этом полноценное закрепление в законодательстве норм об удаленной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, считают авторы законопроекта. "Реализация положений проекта федерального закона позволит банкам в рамках экспериментального правового режима апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволит расширить возможности российских кредитных организаций по приему на обслуживание как резидентов, так и нерезидентов", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что ЦБ предложил допустить к эксперименту не более пяти банков, установить его срок в три года. Банки-участники должны будут использовать только российское сертифицированное ПО, обеспечивающее защиту от мошенничества с применением ИИ (например, поддельного видеоизображения). Для этого клиента проверят с помощью случайных фраз, жестов и неожиданных вопросов.

Эксперимент предусматривает ограничения: физические лица смогут снимать наличные и переводить не более 100 тысяч рублей в месяц по таким счетам; лимиты для юридических лиц не устанавливаются. Сеансы видеосвязи будут записываться и храниться не менее пяти лет.

Президент России поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих для банков возможность удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием видео-конференц-связи в рамках ЭПР. Соответствующее поручение содержалось в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4-5 декабря 2024 года.

Госдума Правительство ЭПР Банк России
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