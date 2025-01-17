Правительство не поддержало законопроект о регулировании комиссионных вознаграждений банков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, который предполагал введение предела на размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитными организациями при переводе денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на счета физических лиц.

Законопроект № 741481-8 в октябре 2024 года внес в парламент депутат Владислав Резник.

Проект предлагает установить, что комиссия при переводах от компаний и ИП на счета физических лиц не может превышать комиссию за переводы между юридическими лицами и ИП. В пояснительной записке отмечалось, что анализ тарифов 10 крупнейших банков показывает дискриминацию потребителей, так как комиссия при переводах для физических лиц выше. В материалах указывалось, что все анализируемые банки определяют фиксированный размер (в среднем 8-100 рублей) платы за перевод юридическим лицом (или ИП) средств в адрес другого юридического лица (ИП). При аналогичных переводах денежных средств в пользу физических лиц, все банки применяют оборотные комиссии при превышении пороговых сумм переводов в месяц, сообщается в материалах. Так, при переводах до 500 тысяч рублей в месяц комиссия составляет в среднем 1% от суммы, до 1 млн рублей - 1,5%, до 2 млн - 2,5%, свыше 2 млн рублей - до 15% от суммы переводов.

Резник подчеркивал, что принцип установления оборотных комиссий при осуществлении безналичных переводов со счетов юридических лиц (и ИП) только на счета физических лиц применяется согласованно всеми кредитными организациями, при этом для клиентов не создается какой-либо добавленной стоимости по сравнению с аналогичными переводами другим категориями клиентов. По мнению автора, принятие поправки позволило бы устранить дискриминационные практики тарификации.

В отзыве правительства отмечается, что условия банковского обслуживания, включая размер комиссионного вознаграждения, являются предметом договора между кредитной организацией и клиентом. Эти соглашения основываются на принципе свободы договора, закрепленном в Гражданском кодексе. Правительство подчеркивает, что реализация предложенной нормы может привести к нежелательным последствиям, таким как повышение тарифов на расчеты между юридическими лицами. "Реализация проектируемой нормы может иметь обратный эффект в виде повышения тарифов на расчеты между юридическими лицами, что негативно отразится на обслуживании всех категорий клиентов кредитных организаций", - говорится в заключении.

Кроме того, в отзыве указано, что кредитные организации имеют право самостоятельно определять направления своей работы и устанавливать тарифы на услуги, основываясь на анализе рынка платежных услуг и своих затратах. Наличие различных предложений по тарификации позволяет клиентам выбирать наиболее выгодные для них варианты, что способствует усилению конкуренции на рынке.

"С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в заключении.