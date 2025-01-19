Окунуться в прорубь на Крещение Господне собираются 15% россиян

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Почти каждый седьмой россиянин (15%) планирует окунуться в прорубь на Крещение Господне, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что мужчины чаще женщин говорят о намерении принять участие в крещенских купаниях - 17% и 12% респондентов соответственно.

Наибольшее желание среди возрастных категорий окунуться в прорубь испытывают сограждане до 34 лет (17%), среди респондентов 35-44 лет и от 45 лет эта доля составляет по 13%, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос проводился 14-17 января 2025 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 363 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

В воскресенье православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление.