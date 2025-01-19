Поиск

Окунуться в прорубь на Крещение Господне собираются 15% россиян

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Почти каждый седьмой россиянин (15%) планирует окунуться в прорубь на Крещение Господне, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В миреПравославные христиане празднуют Крещение ГосподнеПравославные христиане празднуют Крещение ГосподнеЧитать подробнее

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что мужчины чаще женщин говорят о намерении принять участие в крещенских купаниях - 17% и 12% респондентов соответственно.

Наибольшее желание среди возрастных категорий окунуться в прорубь испытывают сограждане до 34 лет (17%), среди респондентов 35-44 лет и от 45 лет эта доля составляет по 13%, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос проводился 14-17 января 2025 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 363 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

В воскресенье православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление.

Крещенские купания

10
Кубинка, Московская областьМоскваНовосибирскКрасноярскОмскСанкт-ПетербургРостов-на-ДонуКубинка, Московская областьРаифа, ТатарстанВладивосток
Кубинка, Московская область
Крещение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Вытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованы

Вытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованы

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы
Разлив мазута в Керченском проливе

Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Анапы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 дронов ВСУ

Военная операция на Украине

Пожар возник на предприятии в Калужской области после попадания беспилотника

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5718 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2125 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе262 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });