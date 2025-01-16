Лукашенко заявил, что у него нет времени проводить дебаты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет времени на предвыборные дебаты, и он не следит за ходом избирательной кампании.

"Если честно, не слежу. Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел", - сказал Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Сейчас не до дебатов. Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела. Сейчас нужно развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела. Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами", - подчеркнул он.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. На участие в них претендуют пять человек, включая действующего главу. Лукашенко занимает пост президента республики с 1994 года и претендует на седьмой президентский срок.