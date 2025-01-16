Поиск

Лукашенко заявил, что у него нет времени проводить дебаты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет времени на предвыборные дебаты, и он не следит за ходом избирательной кампании.

"Если честно, не слежу. Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел", - сказал Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Сейчас не до дебатов. Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела. Сейчас нужно развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела. Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами", - подчеркнул он.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. На участие в них претендуют пять человек, включая действующего главу. Лукашенко занимает пост президента республики с 1994 года и претендует на седьмой президентский срок.

Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эстония направит более 30 млн евро на укрепление границы с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Премьер Великобритании прибыл в Киев

Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

Джонсон заявил, что Байден запомнится худшим миграционным кризисом и помилованием сына

Джонсон заявил, что Байден запомнится худшим миграционным кризисом и помилованием сына

Эстонским военным могут разрешить применять силу для охраны морской инфраструктуры

Эстонским военным могут разрешить применять силу для охраны морской инфраструктуры

Марко Рубио считает Кубу страной-спонсором терроризма

Марко Рубио считает Кубу страной-спонсором терроризма
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

Кандидат на пост госсекретаря допустил отмену санкций против РФ в рамках украинского урегулирования

Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова14 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2106 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе244 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });