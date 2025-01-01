В Белоруссии началась агитационная кампания кандидатов в президенты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии начался агитационный этап избирательной кампании, в ходе которого кандидаты в президенты республики представят избирателям свои предвыборные программы, сообщил белорусский Центризбирком.

"Предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что в соответствии с законом нельзя применять агитацию, в которой используется пропаганда войны, призывы к нарушению конституционной целостности страны, оскорбления, клевета в отношении должностных лиц, других кандидатов в президенты.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января, досрочное голосование пройдет 21-25 января.

На высший государственный пост претендуют пять зарегистрированных кандидатов. Это действующий глава республики Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 года), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.