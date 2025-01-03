Лукашенко готов подключить военных в случае беспорядков на выборах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с губернаторами заявил о возможности использовать военную силу во время президентских выборов 2025 года.

"Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

По его словам, есть попытки давления извне на членов избиркомов в Белоруссии.

"Помогите избирательным комиссиям на участках. Потому что эти негодяи - ясно, что они уже поддавливают наших членов комиссий, особенно руководство", - заявил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. На участие в них претендуют пять человек, включая Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года и претендует на седьмой президентский срок.

В середине декабря 2024 года в Центризбиркоме республики сообщили, что миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на выборах президента в Белоруссии.