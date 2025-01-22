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В МИД Белоруссии заявили о вмешательстве ЕС в электоральный процесс

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии заявили, что располагают заранее заготовленным заявлением Евросоюза о непризнании президентских выборов в республике, и назвали это грубейшим вмешательством ЕС в суверенные дела страны.

"В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое оно планирует сделать после выборов. Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано, - отметил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. - По инициативе группы ангажированных депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь".

"Уже на этой стадии очевидно, что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан", - сказал дипломат.

Белорусская сторона не раз замечала, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в стране, заявил он.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года, досрочное голосование проходит 21-25 января.

На высший государственный пост претендуют пять человек, зарегистрированных ЦИК республики в качестве кандидатов в президенты, в том числе действующий глава республики Александр Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года и претендует на седьмой президентский срок.

Анатолий Глаз Александр Лукашенко Евросоюз Европарламент МИД Белоруссия
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