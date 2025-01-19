Повторные выбросы нефтепродуктов обнаружены на пляжах Анапы

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Новые локальные выбросы мазута обнаружены на многих пляжах Анапы утром в воскресенье после шторма, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута. Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас работы по очистке береговой полосы ведутся у линии воды. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 168 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.