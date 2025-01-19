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Более 168 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрали на Черноморском побережье

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Специалистами с начала ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе собрано на береговой линии более 168 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Как говорится в сообщении, более 129 тыс. тонн вывезены на площадки временного хранения; свыше 39 тыс. тонн - на утилизацию.

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В частности, обследовано уже более 2,9 тыс. кв. метров, обработано около 43 тыс. кв. метров, использованы 4 464 кг сорбента; собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В настоящее время в Краснодарском крае обследуют 220 км. При очистке берега особое внимание уделяется просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За неделю вывезены свыше 7 тыс. тонн отходов, информирует ведомство.

В Крыму обследуют около 525 км берега от Керчи до села Портовое. Очищено 181,237 км берега. За неделю собраны более 60 тонн загрязненного песка и грунта; вывезены более 158 тонн.

В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. За неделю собраны более 21 тонны загрязненного песка и грунта; вывезены порядка 40 тонн, сообщила пресс-служба.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 19 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС РФ Краснодарский край Севастополь Крым
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