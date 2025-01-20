С пляжей Севастополя вывезли более 212 тонн загрязненного мазутом грунта

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Севастополе за сутки вывезли с пляжей более 21 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За 19 января вывезли 21,74 тонны загрязненного мазутом грунта из Качи и Голубой бухты, за все время работ вывезено 212,64 тонны. Вывоз мешков с побережья продолжается", - написал он в своем телеграм-канале.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 30 птиц, пострадавших от мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.