Поиск

Из танкера "Волгонефть 239" начали откачивать мазут

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к откачке мазута с севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края танкера "Волгонефть 239", сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для этого была построена дорога к судну и техническое сооружение вокруг него.

"Пока строили обвалку танкера, мазут нагревали и вели подготовительные работы. Кроме того, сегодня очистили от нефтепродуктов и саму акваторию закрытой бухты, в которой стоит судно", - добавил Кондратьев.

В Минтрансе России уточнили, что всего в четырех танках судна находится почти 1 500 тонн мазута. Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева. Задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по временной искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером, исключая возможность утечек нефтепродуктов.

"Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется от 1 до 3 часов. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января", - добавили в ведомстве.

В РоссииВытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованыВытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованыЧитать подробнее

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 19 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Вениамин Кондратьев Волгонефть 239
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 19 января

Украинских военных заподозрили в убийстве семерых мирных курян

Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы нефтепродуктов обнаружены на пляжах Анапы

Повторные выбросы нефтепродуктов обнаружены на пляжах Анапы

Что произошло за день: суббота, 18 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Вытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованы

Вытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованы

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы
Разлив мазута в Керченском проливе

Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Анапы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 дронов ВСУ

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе264 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5719 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });