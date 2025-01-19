Из танкера "Волгонефть 239" начали откачивать мазут

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к откачке мазута с севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края танкера "Волгонефть 239", сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для этого была построена дорога к судну и техническое сооружение вокруг него.

"Пока строили обвалку танкера, мазут нагревали и вели подготовительные работы. Кроме того, сегодня очистили от нефтепродуктов и саму акваторию закрытой бухты, в которой стоит судно", - добавил Кондратьев.

В Минтрансе России уточнили, что всего в четырех танках судна находится почти 1 500 тонн мазута. Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева. Задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по временной искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером, исключая возможность утечек нефтепродуктов.

"Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется от 1 до 3 часов. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января", - добавили в ведомстве.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

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