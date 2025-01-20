В результате обстрела села в Херсонской области есть погибшие и раненые

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле школы в селе Бехтеры, есть погибшие и раненые.

"Пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители", - написал он.

По данным властей, было нанесено два удара кассетными боеприпасами рядом со зданием школы около 8:00 по московскому времени - в это время дети и учителя шли на занятия. Количество погибших уточняется.