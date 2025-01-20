Предложения по устранению последствий ЧП с танкерами в Черном море изучит рабочая группа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки России сформирована межведомственная рабочая группа, которая занимается анализом научно-технических предложений по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Сведения о технологиях и научных разработках высокой степени готовности поступают от ведущих научных организаций и вузов, добавили в ведомстве.

По словам вице-президента РАН Степана Калмыкова, которого цитирует пресс-служба, устранение последствий разлива мазута в Черном море прорабатывается и с правительственной комиссией, и с тем штабом, который функционирует в рамках Минобрнауки.

"Там большое количество ученых - представителей академической науки из институтов Российской академии наук, из университетов. Уже тестируются разные методы, в том числе для поиска и для локализации обнаружений, и боновые защиты на поверхности", - заключил вице-президент РАН.