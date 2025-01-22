Поиск

Новые выбросы мазута обнаружены на Центральном пляже Анапы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обнаружили новые незначительные выбросы мазута на Центральном пляже города-курорта Анапы (Краснодарский край), сообщает оперштаб региона в среду.

"Уборку Центрального пляжа в Анапе проводят жители Абинского района. Рано утром провели мониторинг - новые выбросы 22 января незначительные, мелкая фракция. Ее начали собирать в первую очередь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрагменты мазута находят в мелких ракушках, которые сложно просеивать. Поэтому каждый комок убирают веерными садовыми граблями.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 22 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Керченский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ

Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ

Кабмин РФ может ограничить экспорт продовольствия ради стабильности внутреннего рынка

Кабмин РФ может ограничить экспорт продовольствия ради стабильности внутреннего рынка
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы нефтепродуктов замечены на побережье Черного моря

Повторные выбросы нефтепродуктов замечены на побережье Черного моря

Завершена откачка мазута из первого танка "Волгонефти-239"

Завершена откачка мазута из первого танка "Волгонефти-239"

Что произошло за день: вторник, 21 января

Открытый огонь на нефтебазе в Воронежской области потушен

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба РФ посетил соединения группировки "Центр"

Минцифры подтвердило, что не было утечки чувствительных данных абонентов "Ростелекома"

РКН не получал уведомления от "Ростелекома" об утечке персональных данных

Разлив мазута в Керченском проливе

Новые фрагменты мазута нашли после шторма на пляжах Анапы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе272 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });