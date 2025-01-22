Новые выбросы мазута обнаружены на Центральном пляже Анапы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обнаружили новые незначительные выбросы мазута на Центральном пляже города-курорта Анапы (Краснодарский край), сообщает оперштаб региона в среду.

"Уборку Центрального пляжа в Анапе проводят жители Абинского района. Рано утром провели мониторинг - новые выбросы 22 января незначительные, мелкая фракция. Ее начали собирать в первую очередь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрагменты мазута находят в мелких ракушках, которые сложно просеивать. Поэтому каждый комок убирают веерными садовыми граблями.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.