ХАМАС передал Красному Кресту троих израильских заложников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС передало Красному Кресту троих заложников в рамках выполнения первой фазы соглашения с Израилем о прекращении огня.

Как заявила Армия обороны Израиля, Красный Крест подтвердил, что освобожденные заложники у него, их передадут израильским военным. Об этом в воскресенье сообщает The Times of Israel.

Ранее были объявлены имена женщин, которых ХАМАС обязался освободить: это Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. После получения списка израильские власти объявили о введении режима прекращения огня с 11:15 (12:15 по московскому времени).