Поиск

ХАМАС передал Красному Кресту троих израильских заложников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС передало Красному Кресту троих заложников в рамках выполнения первой фазы соглашения с Израилем о прекращении огня.

Как заявила Армия обороны Израиля, Красный Крест подтвердил, что освобожденные заложники у него, их передадут израильским военным. Об этом в воскресенье сообщает The Times of Israel.

Ранее были объявлены имена женщин, которых ХАМАС обязался освободить: это Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. После получения списка израильские власти объявили о введении режима прекращения огня с 11:15 (12:15 по московскому времени).

Хроника 07 октября 2023 года – 19 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три освобожденные заложницы вернулись в Израиль

Трамп пообещал в день инаугурации отсрочить запрет TikTok

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Израиля отметил, что мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС

МИД Израиля отметил, что мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Посредники в урегулировании в Газе подтвердили вступление режима перемирия в силу

Израиль объявил о введении режима прекращения огня в секторе Газа с 12:15

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободят в воскресенье

TikTok стал недоступен в США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 января

Трамп хотел бы посетить Китай в первые 100 дней своего президентства

Трамп хотел бы посетить Китай в первые 100 дней своего президентства

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане празднуют Крещение Господне
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе264 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2129 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5719 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });