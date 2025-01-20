Морской пассажирский транспорт вновь возобновил работу в Севастополе
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось после третьей временной остановки в понедельник, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Остановка продлилась менее часа, о ее причинах не сообщается.
Первый раз остановка продлилась также менее часа, второй раз - около 30 минут.