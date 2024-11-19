Более 14 тыс. страниц в соцсетях зарегистрировано в перечне Роскомнадзора

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) получил через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуг) почти 29 тыс. заявок на регистрацию в перечне владельцев страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, из которых зарегистрировал уже более 14 тыс., сообщила пресс-служба ведомства.

По данным РКН, владельцы персональных страниц активно регистрируются в перечне: ежедневно в ведомство поступает более 1,5 тыс. заявок.

"Все заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней. При этом проверяется количество пользователей, правильность предоставленных данных, размещение владельцем канала номера заявки в информации о канале, отсутствие нарушений в сфере информации", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба Минцифры сообщила, что в случае получения отказа в регистрации в перечне РКН владельцы крупных страниц и каналов в соцсетях могут подать заявку заново, перепроверив все сведения.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

1 ноября Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для владельцев крупных пабликов и каналов соцсетях для внесения их в перечень РКН.