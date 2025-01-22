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Россия выдала Южной Корее обвиняемого в сексуальном насилии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Из России в Южную Корею экстрадирован обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Внуково им. А.Н. Туполева передали представителям правоохранительных органов Республики Корея гражданина третьей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности", - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам в среду.

По версии корейских правоохранительных органов, в октябре 2022 года двое злоумышленников после совместного распития спиртных напитков в гостинице города Тэджона "совершили в отношении женщины насильственные действия сексуального характера". Один из фигурантов скрылся за пределами Кореи и в 2023 году был объявлен в международный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в апреле 2024 года задержали одного из фигурантов на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону.

Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос министерства юстиции Республики Корея о выдаче разыскиваемого.

"Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в Южную Корею транзитом через Турецкую Республику", - резюмировала представитель МВД.

Ирина Волк Ростов МВД РФ Южная Корея
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