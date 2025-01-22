В правительстве продолжают обсуждать вопрос о приоритетности ж/д-перевозки нефтепродуктов

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вопрос приоритетности железнодорожной перевозки нефтепродуктов останется актуальным, в правительстве продолжают его обсуждатье, сообщил журналистам президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

"Биржа со своей стороны делает все возможное и аргументирует, что топливо должно оставаться в 3-й группе приоритетности доступа к перевозке по РЖД. Поясняем тем, что в стране большое внутреннее потребление нефтепродуктов, а весь топливный цикл устроен так, что стабильное поступление нефтепродуктов является крайне важным для нефтебаз. Насколько мне известно, это вопрос (приоритетности ж/д-перевозки топлива - ИФ) продолжает обсуждаться в правительстве, решения ждем в ближайшее время", - сказал он.

С 1 января 2025 года перестали действовать Временные правила перевозок по сети ОАО "Российские железные дороги", в которых приоритетность ж/д-перевозки нефтепродуктов была повышена до 3-й группы. Теперь топливо снова находится в 6-й группе.