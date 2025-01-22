Что произошло за день: среда, 22 января

Заявления МИД РФ и нового президента США об украинском кризисе, индексация соцвыплат, готовность кабмина РФ ограничивать экспорт продовольствия для стабильности на рынке

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Урегулирование украинского конфликта возможно только на основе юридически обязывающих договоренностей с закреплением механизма, который не позволит их нарушить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. О небольшом окне возможностей для договоренностей с США сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дональд Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине, пригрозив тарифами и санкциями в отношении российского экспорта в США.

- Правительство РФ готово ограничивать экспорт продовольствия в случае рисков для стабильности внутреннего рынка, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

- Все социальные выплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил Владимир Путин. Он поручил с 1 января проиндексировать страховые пенсии на 9,5%. Президент также предложил дополнительно проиндексировать с 1 января выплаты военным пенсионерам с учетом прошлогодней инфляции.

- Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 10,04% при расчете по методике ЦБ и до 9,92% - по методике Минэкономразвития.

- Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ. Впервые он был назначен на должность в январе 2020 года.

- Специалисты откачали более 50% мазута из кормовой части танкера "Волгонефть 239". На Черноморском побережье замечены новые выбросы мазута.

- Росфинмониторинг внес Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.