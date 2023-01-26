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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Патрушев заявил об остром дефиците инженеров в России

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - России остро не хватает квалифицированных инженерных кадров, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в петербургской "Корабелке".

Он считает, что эту проблему нужно решать комплексно с участием государства и предприятий.

По его словам, в условиях противостояния с западными странами России необходимо достижение научного, технологического и кадрового суверенитета, поэтому подготовка инженеров, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса, особенно важна.

Работа по созданию авиа- и судостроительных "инженерных классов" в общеобразовательных учреждениях идет медленно, отметил Патрушев.

"Для повышения качества подготовки инженерных кадров для судостроительных и авиастроительных предприятий требуется организовать более системную работу Минпросвещения России и Минобрнауки России, а также заинтересованных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и университетов по обеспечению единообразного и полного технического оснащения инженерных классов, создаваемых в регионах присутствия предприятий судостроения и авиастроения", - сказал секретарь Совбеза.

Минпросвещения Совет безопасности Николай Патрушев Минобрнауки
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