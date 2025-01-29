В РСТ призвали избегать прямого госрегулирования ценовой политики авиакомпаний

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Избыточное государственное регулирование ценовой политики авиакомпаний может привести к тому, что тем станет невыгодно летать на некоторых маршрутах, что повлечет за собой либо дефицит мест, либо еще большее повышение цен, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он заявил об этом через пресс-службу союза.

"Установление некоего потолка цен, о котором периодически говорится, жесткое госрегулирование в сфере ценообразования может привести к тому, что авиакомпаниям будет вообще невыгодно летать по некоторым маршрутам. Что, в свою очередь, может привести либо к дефициту провозных емкостей, либо к еще большему повышению цен с учетом снижения конкуренции", - сказал он.

По словам эксперта, очевидно, что перевозчики в своей коммерческой политике будут вынуждены учитывать возросшие затраты в связи с дороговизной запасных частей, на обслуживание самолетов из-за санкций и невозможности обновлять флот, а также отсутствие пока новых самолетов, роста цен на авиационное топливо, фондов оплаты труда, инфляции, рост ключевой ставки. Все это факторы, которые напрямую влияют на стоимость перелета.

"Если анализировать прогноз по ценообразованию, то в любом случае из-за инфляции и факторов, которые влияют на конечную стоимость, рост цен в авиаперевозках продолжится, как и в других отраслях экономики. Он будет как минимум на процент инфляции, по этому году было около 10%, но в пик сезона цены повышались более существенно - на 20-30%. Поэтому уже в преддверии летнего сезона лучше заранее планировать покупку авиабилетов, так как ближе к вылету цены могут быть выше. Выгоднее всего будет покупать авиабилеты по раннему бронированию. Авиакомпании открывают продажи за 11 месяцев, так как перед вылетом есть установленные, в том числе, процентные квоты, когда билеты продаются по максимальной цене и при динамическом ценообразовании стоимость может существенно отличаться от первоначальной на стадии раннего бронирования", - сказал Горин.

Как напоминают в РСТ, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines направили в ФАС коммерческие политики, в которых закрепили свои подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее. Они также задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику инициативные льготные программы для отдельных категорий граждан. Как заявили в Минтрансе, все российские авиакомпании к сентябрю должны сформировать свои ценовый политики и согласовать их с ФАС.

Горин считает, что четкие коммерческие политики авиакомпаний помогут контролировать ценообразование, сделают его более прозрачным, особенно на монопольных рынках.

"Такая работа по стабилизации цен и повышению доступности для россиян пассажирских авиаперевозок крайне актуальна. Необходимо также продолжать такие меры государственной поддержки авиаперевозок, как субсидирование, скидки определенным категориям пассажиров. Когда программа субсидирования работала, у нас турпакет на Байкал или в Приморье стартовал от 35-40 тыс. рублей на человека, включая перелет. Сейчас тот же пакет стоит минимум вдвое дороже. Всё это способствовало повышению спроса, стабилизации цен, а также развитию внутреннего туризма", - подытожил вице-президент РСТ.