Путин заявил о желании встретиться с Трампом

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы спокойно, с учетом нынешней ситуации обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона.

"Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Путин отметил, что возможность такой встречи "прежде всего, зависит от решений и выбора действующей американской администрации".

"Мы видим заявления действующего президента о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты", - сказал Путин в интервью.

Вместе с тем, Путин напомнил, что в период первого президентского срока Трамп "ввел на тот момент самое большое количество ограничений и санкций против России".

"Не думаю, что это было решение, которое отвечало интересам не только России, но и самих США. И, кстати, Байден подхватил эту эстафетную палочку, приняв очень много решений, вредных для экономики самих США", - добавил Путин, напомнив о запрете для России использовать доллар в качестве расчетной единицы.