Песков заявил, что в Москве сохраняется готовность к разговору с Трампом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле пока не получали от Белого дома никаких предложений по поводу организации контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допускают, что Вашингтону для этого нужно определенное время.

В ходе общения пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова с журналистами у него поинтересовались, может ли встреча Путина и Трампа состояться в России, и готов ли президент РФ при необходимости поехать для этого в США.

"Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор. Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику, - ответил Песков.

"Готовность (российской стороны - ИФ) сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время", - добавил он.