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Новых выбросов мазута на побережье Азовского моря Кубани не обнаружено

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы не обнаружили новых выбросов мазута на побережье Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона.

"В результате мониторинга береговой полосы фракции мазута не обнаружили. Обследовали все 45 км Азовского побережья в границах Славянского района Краснодарского края, в том числе, урочище Кучугуры и береговую территорию Приазовского государственного природного заказника", - говорится в сообщении.

Ранее на этом участке Азовского побережья завершили очистку от нефтепродуктов. 20-21 января специалисты убрали с береговой полосы 1,2 тонны мазута и загрязненных водорослей. 22 января было выявлено и собрано 130 кг фрагментов нефтепродуктов. 23 января - 70 кг загрязненных водорослей и мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 25 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Азовское море Краснодарский край
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