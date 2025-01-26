На полигон в Семикаракорске закрыли доступ фур с замазученным песком с Кубани
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Часть загрязненного мазутом песка из Краснодарского края успели привезти на полигон в Семикаракорске Ростовской области несмотря на его неготовность для приема такого материала, написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Выехал в Семикаракорск. Встретился с жителями. На полигон уже успели завезти часть загрязненного мазутом песка с Кубани. Полигон частный. Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции. Жители со своей стороны также организуют общественный контроль", - сообщил он.
Слюсарь отметил, что на полигоне в постоянном режиме продолжат работать представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и Минприроды. Они также проведут проверку этой площадки на соответствие требованиям хранения ТКО после многочисленных жалоб жителей.
"Что будем делать с уже завезенным песком, решим. Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются. В целом по ситуации с завозом песка с мазутом к нам в регион. С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа", - добавил Слюсарь.
Ранее он сообщил, что по его поручению на полигон частной компании "Южный город", которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой прокуратура, Роспотребнадзор и Минприроды, которые вынесли решение, что полигон к этой работе не готов.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.