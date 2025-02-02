Украинские дроны-камикадзе атаковали город Энергодар

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, подвергся атакам с применением беспилотников, сообщил в воскресенье врио главы администрации города Максим Пухов.

"Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, город подвергается атакам беспилотников ВСУ на протяжении всей недели.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.