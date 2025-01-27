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РФ обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Демократической Республики Конго

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Москва призывает к прекращению боевых действий на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), гражданам России, находящимся в провинции Северное Киву, рекомендуют при первой возможности покинуть этот регион, сообщает МИД РФ.

"МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркивают, что "Москва призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, возобновлению переговорного процесса".

"МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ДРК, а уже находящимся в провинции Северное Киву - при первой возможности покинуть этот регион", - отмечается в сообщении.

"27 января группировка "Движение 23 марта" ("М23") объявила о захвате г. Гомы административного центра провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК). С начала января "М23" активизировала свои действия, установив контроль над городами Масиси (4 января) и Саке (23 января)", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади отмечают, что Россия "осуждает "совершаемые "М23" нападения на миссию МООНСДРК (миссия ООН по стабилизации в ДРК - ИФ) и выражает глубокие соболезнования семьям погибших миротворцев из ЮАР и Уругвая".

Между тем, в МИД РФ подчеркивают, что "по информации посольства России в Киншасе, российские соотечественники во время указанных событий не пострадали".

Поздно вечером в субботу МИД ДРК сообщил о разрыве дипотношений с Руандой и выводе своего дипперсонала из руандийской столицы Кигали. Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов в минувшую пятницу.

Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признавали присутствие своих солдат на востоке ДРК в целях безопасности и в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран. В ООН полагают, что Руанда держит 4 тыс. военных в ДРК.

Группировка "Движение 23 марта" (M23) в понедельник утром объявила, что взяла под контроль крупный город Гома, сообщало Associated Press (АР).

Заявление от группировки поступило перед самым истечением 48-часового ультиматума M23 в адрес конголезских военных с требованием сложить оружие. Также бойцы призвали военнослужащих собраться на центральном стадионе, а население Гомы - сохранять спокойствие.

В правительстве ДРК заявили, что страна "оказалась в ситуации войны".

Накануне вечером на экстренном заседании СБ ООН осудил наступление M23 и призвал ее отойти с занятых территорий. Спецпредставитель ООН по ДРК Бинтоу Кейт заявила, что несмотря на поддержку миротворцами ООН конголезских военных, M23 и поддерживающие их войска Руанды вошли в предместья Гомы, вызвав массовую панику в городе. Она отметила, что M23 закрыла воздушное пространство над Гомой, перекрыла дороги, и ООН эвакуирует свой персонал из города.

Глава МИД ДРК Тереза Вагнер обвинила Руанду в акте военной агрессии. В ответ в постпредстве Руанды при ООН возложили ответственность за происходящее на ДРК, которая, по версии Кигали, избежала бы кризиса, если действительно стремилась к миру.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш осуждает наступление M23 при поддержке военных Руанды, призывает немедленно прекратить враждебные действия и отойти. С осуждением M23 также выступили США и Франция. И. о. постпреда США Дороти Шеа пообещала, что Вашингтон изучит все меры против лиц, ответственных за конфликт.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. Вместе с тем, напоминает AP, в ДРК активны порядка 100 вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой разными ресурсами стране.

РФ Демократическая Республика Конго
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