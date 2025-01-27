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Бывшему топ-менеджеру "Роснано" Кушнареву предъявлено обвинение в мошенничестве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывшему управляющему директору по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Андрею Кушнареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Кушнареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщили в суде.

Ранее об уголовном деле в отношении Кушнарева не сообщалось.

Согласно картотеке судов Москвы, он был арестован столичным Мещанским судом по ходатайству следствия 27 сентября 2024 года. Как уточнили в пресс-службе Мещанского суда, 27 января срок ареста Кушнареву был продлен на три месяца.

Согласно материалам суда, уголовные дело находится в производстве Следственного департамента РФ.

Официально о фабуле дела также не сообщалось.

В последние годы Кушнарев занимал должность директор по новым цифровым продуктам "Ростелекома".

Андрей Кушнарев Роснано
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