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БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Смоленская область подверглась атаке беспилотниками, один из которых пытался атаковать объект ядерной энергетики, сообщил глава региона Василий Анохин.

"В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. (...) По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики", - написал губернатор в своем телеграм-канале среду.

По его словам, никто не пострадал, ничто не разуршено.

Смоленская область БПЛА ядерная энергетика
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