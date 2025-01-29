Обломки БПЛА упали на предприятие в промзоне в Нижегородской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника упали в промзоне в Нижегородской области, начался пожар на предприятии, сообщил глава региона Глеб Никитин в среду.

"В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на среду.

По его словам, пострадавших нет.