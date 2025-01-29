Поиск

Обломки БПЛА упали на предприятие в промзоне в Нижегородской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника упали в промзоне в Нижегородской области, начался пожар на предприятии, сообщил глава региона Глеб Никитин в среду.

"В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на среду.

По его словам, пострадавших нет.

Нижегородская область промзона предприятие БПЛА пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Над Брянской областью сбито 26 беспилотников ВСУ

Количество атаковавших Тверскую область дронов выросло до 20

БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области

Замглавы МИД РФ назвал соглашение по порту в Тартусе техническим вопросом

В МИД РФ заявили, что судьба российских баз в Сирии пока не решена

Путин готов выделить людей для переговоров с Киевом, но отметил нелегитимность Зеленского

Путин готов выделить людей для переговоров с Киевом, но отметил нелегитимность Зеленского

Что произошло за день: вторник, 28 января

Путину на "АвтоВАЗе" показали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Путину на "АвтоВАЗе" показали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Депутаты предложили отзывать у иноагентов лицензии на просветительскую деятельность

Депутаты предложили отзывать у иноагентов лицензии на просветительскую деятельность

Минздрав РФ поддержал запрет на оборот вейпов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });