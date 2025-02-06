Кабмин дополнительно проиндексирует военные пенсии в РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно проиндексирует военные пенсии, заявил глава премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%. Поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.