Сын Владимира Аветисяна ушел с поста главы Средневолжской газовой компании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Председателем правления ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК, Самара) назначен бывший главный инженер компании Денис Волков, сообщает пресс-служба СВГК.

Такое решение совет директоров принял 27 января в связи с переходом прежнего главы правления Ивана Аветисяна на новую работу.

Отмечается, что новому руководителю компании предстоит продолжить работу по дальнейшему повышению качества обслуживания потребителей и выполнению программы социальной газификации.

Волков окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет в 2004 году по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" и начал работу в СВГК мастером, с декабря 2020 года назначен главным инженером.

Иван Аветисян, сын бизнесмена Владимира Аветисяна, возглавил СВГК в июле 2018 года.

В декабре 2024 года самарский губернатор Вячеслав Федорищев обрушился с критикой на работу подконтрольных Аветисяну-старшему газораспределительных компаний (в числе которых и СВГК). Он также пообещал инициировать возврат газораспределительных активов, которые ранее были переданы связанным с Аветисяном компаниям. Причинами были названы сроки исполнения программы догазификации и обслуживание газового оборудования.

Позже глава региона передал в правоохранительные органы заявление о проверке работы СВГК и другого актива Аветисяна - ОАО "Самарагаз" и попросил возбудить уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг при обслуживании газового оборудования из-за случаев взрыва бытового газа. Ряд муниципальных образований и сельских поселений уведомил СВГК о намерении расторгнуть договоры аренды газовых сетей с января 2025 года.

В СВГК заявляли, что не согласны с претензиями властей, назвали типичной причиной срыва сроков выполнения договоров газификации задержку согласования проектной документации со стороны муниципалитетов и надзорных организаций и опровергли данные областного правительства о срыве сроков программы социальной догазификации.

"Самарагаз" и СВГК занимаются транспортировкой газа потребителям по газораспределительным сетям, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства.