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Минсельхоз призвал аграриев не сопротивляться использованию отечественных семян

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут призвала российских аграриев, которые еще скептически относятся к семенам отечественной селекции, не сопротивляться их использованию.

"Часто слышу скептическое отношение (к отечественным семенам - ИФ), мнение о том, что иностранные лучше. Здесь присутствуют представители органов управления АПК. Еще раз для всех - наша задача обеспечить себя собственными семенами отечественной селекции. От нее мы никуда не уйдем. Не надо сопротивляться, надо принять это", - заявила Лут на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

По ее словам, еще два года назад семеноводческо-селекционная отрасль в РФ "тихо умирала". "Сейчас работаем над качеством продукции, которая должна быть востребована нашими сельхозпроизводителями. Мы увеличиваем долю (отечественных семян - ИФ) каждый год, сформировали планы на текущий год, до вас их доведем. Мы должны планы по использованию отечественных семян отечественной селекции выполнять", - сказала министр, подчеркнув, что "это задача, это не обсуждается".

"Все меры поддержки мы будем в дальнейшем выстраивать исключительно для семян отечественной селекции", - добавила Лут.

По ее словам, в нынешней ситуации очень важно как можно быстрее перейти на семена отечественной селекции.

Как сообщалось, РФ два года подряд для поддержки отечественных семеноводов ограничивает ввоз семян, прежде всего из недружественных стран, квотой. В 2025 году ее объем составляет 18,3 тыс. тонн.

Согласно исследованию, проведенному селекционно-семеноводческой компанией "Русид" совместно с журналом для аграриев Поле.РФ, доля российских семян сои увеличилась с 43,5% в 2022 году до 47,1% в 2023 году и до 50% в 2024 году, семян подсолнечника - соответственно с 23% до 29,6% и до 44%, семян кукурузы - с 41,8% до 45,5% и 48%.

Исследование также показало, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом ввоз семян кукурузы уменьшился почти в 6 раз, подсолнечника - в 2,3 раза, картофеля - в 34 раза. При этом по большинству культур импортные квоты, установленные на 2024 год, не были полностью выбраны.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
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