РФ в 2024 году снизила импорт семян почти в 2,5 раза

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году (по данным на 15 декабря) импортировала 29,8 тыс. тонн семян, что почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (73,2 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор.

Так, импорт семян картофеля снизился на 93,1% (до 770 тонн), ячменя - на 84,5% (до 196 тонн), кукурузы - на 80,4% (до 3,4 тыс. тонн), лука севка - на 76,2% (до 1,4 тыс. тонн), сои - на 74,3% (до 174 тонн), пшеницы - на 68,8% (до 341 тонны), рапса - на 68,1% (до 1,5 тыс. тонн), овощей - на 56,7% (до 332 тонн), подсолнечника - на 50,6% (до 7,5 тыс. тонн).

В то же время поставки посадочного материала увеличились на 6,9%, до 753,2 млн штук.

Как сообщалось, РФ в 2024 году ввела квоту на ввоз семян из недружественных стран в объеме 34 тыс. тонн. В частности, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. тонн, ячменя - 0,6 тыс. тонн, кукурузы - 5 тыс. тонн, в том числе восковидной - 0,6 тыс. тонн, рапса (гибриды) - 2 тыс. тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тыс. тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тыс. тонн (затем была увеличена до 2,9 тыс. тонн).

Размер квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян. Квотировать импорт семян планируется и в 2025 году.

Россельхознадзор также сообщил, что в этом году не допустил ввоз семенного и посадочного материала, зараженного такими опасными карантинными объектами, как антракноз земляники, вязкая гниль черники, амброзия полыннолистная и многолетняя, горчак ползучий, бактериальный ожог риса, западный (калифорнийский) цветочный трипс, фитоплазма истощения груши и др. В связи с обнаружениями карантинных объектов была запрещена поставка семенного и посадочного материала из шести зарубежных питомников Франции, Италии, Китая, Венгрии, Турции, Чили.

Всего с начала года служба проконтролировала ввоз в РФ более 8,3 млн тонн подкарантинной продукции, за исключением зерна и продуктов его переработки, более 2,5 млрд штук посадочного и цветочного материала и 29,8 тыс. тонн семенного материала. По итогам надзорных процедур выявлено 48 видов карантинных для РФ объектов в 5 146 случаях. Все зараженные грузы не допущены к ввозу в РФ.