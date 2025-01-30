Идею запретить продажу фастфуда несовершеннолетним поддерживает 41% россиян

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Инициативы по введению в России запрета на продажу несовершеннолетним продукции заведений быстрого питания по аналогии с запретом на продажу им алкоголя и сигарет одобряет 41% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что женщины поддерживают такую идею чаще мужчин - это 45% и 37% респондентов соответственно. Среди возрастных категорий наибольший удельный вес сторонников введения таких ограничений приходится на респондентов, родившихся до 1947 года (66%), отмечают социологи.

В свою очередь, согласно опросу, ровно столько же сограждан (41%) считают, что такой запрет вводить не следует, чаще всех такую позицию занимают сограждане не старше 24 лет (65%).

По данным ВЦИОМ, почти каждому восьмому россиянину (13%) абсолютно все равно, будут ли вводиться такие запретительные меры или нет, оставшиеся 5% респондентов затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Социологи напомнили, что недавно в Госдуму на рассмотрение были внесены предложения по запрету продажи продукции заведений быстрого питания несовершеннолетним аналогично тем ограничениям, которые действуют по сигаретам и алкоголю.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 20 января 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.



