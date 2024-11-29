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Глава СКР предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин предложил жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, совершаемых ими в стране, сообщили в ведомстве.

"Наша позиция - жестко регламентировать въезд мигрантов", - сказал Бастрыкин на лекции в Дипломатической академии МИД России.

Слова Бастрыкина приводятся в пятницу в телеграм-канале СКР.

По его словам, отмечается рост числа тяжких преступлений, совершаемых приезжими.

"Это сложная проблема, она должна решаться комплексно, как путем принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне", - сказал глава СКР.

Кроме этого, Бастрыкин сообщил, что следственными органами в период с 2011 года по истекший период 2024 года в компетентные органы иностранных государств направлено более 12 тыс. запросов о правовой помощи по уголовным делам, а на территории России "организовано исполнение свыше 13 тыс. ходатайств, поступивших из компетентных органов иностранных государств".

"Вместе с тем, Бастрыкин констатировал, что с началом СВО установилась тенденция увеличения количества отказов иностранных правоохранителей в исполнении российских запросов либо их фактического игнорирования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди таких стран Латвийская, Литовская и Эстонская республики, "которыми приняты решения денонсировать двусторонние договоры с РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Александр Бастрыкин СКР
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