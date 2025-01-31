Правительство разрешило перенести на ноябрь-2028 сдачу ледокола 18 МВт для портов Балтики

Цену госконтракта на строительство судна разрешили увеличить до 17,8 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство разрешило перенести срок завершения строительства ледокола мощностью 18 МВт для морских портов Северо-Западного бассейна до 30 ноября 2028 года, сказано в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации в пятницу.

Кроме того, распоряжение допускает увеличение цены госконтракта на строительство судна до 17,8 млрд рублей.

ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) в ноябре 2022 года заложило киль линейного дизель-электрического ледокола мощностью 18 МВт для ФГУП "Росморпорт".

Ледокол предназначен для самостоятельного обеспечения ледокольной проводки и буксировки крупнотоннажных судов и других плавучих сооружений, а также перевозки грузов в Северо-Западном (Балтийском) бассейне. Контракт на строительство ледокола был заключен в конце 2021 года. Стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд рублей. Судно должно было быть построено в декабре 2024 года.