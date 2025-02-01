ЛЭП и жилые дома повреждены при обстреле ВСУ села под Белгородом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об артиллерийском обстреле ВСУ села Отрадное Белгородского района.

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, предварительно, пострадавших нет.

По данным Гладкова, в результате прилета снаряда в трех частных домах выбиты окна, пробиты кровли, повреждены фасады, заборы и хозпостройки. На территории одного из домовладений полностью разрушена надворная постройка. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи.