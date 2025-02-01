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Режим высылки незаконных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 5 февраля вступят в силу очередные изменения, связанные с совершенствованием миграционной политики.

"Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается, добавил председатель Госдумы.

Володин уточнил, что соответствующие законы вступают в силу с 5 февраля.

Вячеслав Володин
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