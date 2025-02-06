В Думе предлагают дать МВД доступ к данным медосвидетельствования мигрантов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья готовит законопроект о медицинском освидетельствовании мигрантов в течение 30 дней после их въезда в РФ, сообщил глава комитета Сергей Леонов (фракция ЛДПР).

"Согласно законопроекту, все медорганизации, которые занимаются медосвидетельствованием мигрантов, будут передавать данные в единую информационную систему. МВД будет получать информацию и по инфекционным заболеваниям, и по употреблению наркотиков, Роспотребнадзор - по инфекционным заболеваниям", - сказал Леонов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, сейчас если мигрант сдал положительный тест на наркотики, то он может пройти детокс и снова сдать анализ, а после "чистого" теста устроиться на работу. Поправки же предполагают, что МВД сразу начнет "контролировать" такого мигранта.

В настоящее время срок в 30 дней для прохождения медосвидетельствования установлен только для трудовых мигрантов, а въезжающие в Россию на срок более 90 дней могут пройти медосвидетельствование в течение 90 дней.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума готовит законодательные инициативы о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в РФ. Также в Госдуме ждут от правительства РФ внесения предложений по регулированию трудовой миграции и въезда на территорию РФ семей трудовых мигрантов, сказал он.

Володин напомнил, что всего за 2024 год депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, и работа в этом направлении продолжается. В настоящее время в России проживают около 670 тыс. нелегальных мигрантов, привел Володин данные МВД.