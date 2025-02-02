Пять беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над тремя областями РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехвачены и уничтожены пять украинских дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному - над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

Ранним утром один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области.