Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника под областным центром, есть жертва.

"Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что от полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой.