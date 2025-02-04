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Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить помощь Украине в обмен на ее редкоземельные ресурсы является, по сути, предложением о переходе к коммерческой основе обеспечения американских поставок Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть, не продолжать её оказывать на безвозмездный основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов во вторник прокомментировал сделанное Трампом в понедельник заявление о том, что США готовы продолжить помогать Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельных ресурсам.

Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп
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