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Песков назвал пагубным для европейцев решение ЕС о наращивании военных расходов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Решение Евросоюза об увеличении военных расходов под предлогом угрозы от России недальновидно и пагубно для каждого европейца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение", - сказал он, комментируя решение ЕС об увеличении оборонных расходов.

По его словам, в Европе сейчас доминирует милитаристский подход.

"Под предлогом эфемерной угрозы, которая исходит от России, раздувают военные и оборонные расходы. С одной стороны, уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведет к дальнейшему ухудшению дел в области экономики в Европе, это скажется на каждом европейце", - считает представитель Кремля.

"И делается это вместо того, чтобы задуматься о том, нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией", - отметил он.

Дмитрий Песков Евросоюз Европа Кремль
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