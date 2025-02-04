Минсельхоз сообщил о сокращении импорта семян в Россию в 2024 году в 2,5 раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Импорт семян сельхозкультур в Россию в 2024 году снизился в 2,5 раза, заявили в Совете Федерации замминистра сельского хозяйства Марина Афонина.

"По предварительным подсчетам, импорт семян в 2024 году снизился по сравнению с 2023 годом более чем в два раза, в 2,5 раза практически. Это говорит о том, что наши сельхозпроизводители все-таки переходят на отечественные семена и о нашем движении в сторону импортозамещения", - сказала она.

Председатель комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что в этой статистике "нам надо к единым цифрам и системе координат прийти". "Потому что из разных документов мы видим разные цифры, и здесь хотелось бы с учетом важности задач опираться на выверенные и четкие цифры", - сказал он.

Россия два год подряд для поддержки отечественных семеноводов ограничивает ввоз семян, прежде всего из недружественных стран, квотой. В 2025 году ее объем составляет 18,3 тысячи тонн.

Согласно исследованию, проведенному селекционно-семеноводческой компанией "Русид" совместно с журналом для аграриев "Поле.РФ", доля российских семян сои увеличилась с 43,5% в 2022 году до 47,1% в 2023 году и до 50% в 2024 году, семян подсолнечника - соответственно с 23% до 29,6% и до 44%, семян кукурузы - с 41,8% до 45,5% и 48%.

Исследование также показало, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом ввоз семян кукурузы уменьшился почти в шесть раз, подсолнечника - в 2,3 раза, картофеля -в 34 раза. При этом по большинству культур импортные квоты, установленные на 2024 год, не были полностью выбраны.

На состоявшемся в январе Всероссийском агрономическом совещании глава Минсельхоза Оксана Лут призвала аграриев, которые еще скептически относятся к семенам отечественной селекции, не сопротивляться их использованию.